由嘉義縣政府主辦，委託嘉義縣農會承辦的嘉義縣第一屆蜂蜜評鑑，今6日透過線上評鑑公布成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義縣政府主辦，委託嘉義縣農會承辦的嘉義縣第一屆蜂蜜評鑑，今6日透過線上評鑑公布成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義縣政府主辦，委託嘉義縣農會承辦的嘉義縣第一屆蜂蜜評鑑，今6日透過線上評鑑公布成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義縣政府主辦，委託嘉義縣農會承辦的嘉義縣第一屆蜂蜜評鑑，今6日透過線上評鑑公布成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義縣政府主辦，委託嘉義縣農會承辦的嘉義縣第一屆蜂蜜評鑑，今6日透過線上評鑑公布成績。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由嘉義縣政府主辦，委託嘉義縣農會承辦的嘉義縣第一屆蜂蜜評鑑，今6日透過線上評鑑公布成績，評審從24組參賽蜂蜜中選出5名特等獎，17名頭等獎，評審委員苗栗區農業改良場蠶蜂課長吳姿嫺表示，今年參賽蜂蜜皆在水準之上，僅1、2件混雜其他蜜，略影響風味，第一次辦評鑑能有如此水準非常難得。

縣府指出，本次評鑑由農糧署及苗栗區農業改良場指導辦理，參加蜂蜜評鑑的對象需為嘉義縣養蜂產銷班班員，或設籍於嘉義縣的蜂農，並向農糧署申請農產品生產追溯QR-code及完成養蜂事實登錄，且參賽蜂蜜僅限於110年度在國內採集的龍眼花蜜。

評鑑分初評、複評兩階段，初評階段由縣府及縣農會人員前往蜂農處採樣、封籤並將採樣蜂蜜送中央畜產會進行「一般品質標準」及「藥物殘留檢測」，包含抗生素類殘留檢驗、農藥殘留檢驗儀器檢測，檢驗結果24組參賽蜂蜜均檢驗合格，複評則由評審委員由蜂蜜的色澤、香氣、風味進行評鑑。

評審委員國立虎尾科技大學生物科技系教授彭及忠表示，如由色澤觀察，龍眼蜂蜜的色澤應呈現琥珀色，其中應無雜質和結晶，吳姿嫺除說整體參評蜂蜜在水準之上，也提醒蜂農，盛產年大家品質都很好，都拿最好的蜜出來比賽，若有稍不注意的細節，如蜂蜜結晶或是過濾不完全，有出現細小雜質都會影響分數，必須非常謹慎。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及嘉義縣政府也提醒消費者，如果不知道如何選擇好的蜂蜜，擔心買到假蜂蜜，可以放心選購經嘉義縣蜂蜜評鑑選出的國產優質蜂蜜，經過初評、複評兩階段幫消費者做安全及品質的把關，消費者可以透過縣農會或得獎者所屬農會進行選購。

本次評鑑成績如下，特等獎：鹿草鄉蜂產銷班第1班鄧名賀、柯明群；中埔鄉蜂產銷班第2班簡廷謀；六腳鄉蜂產銷班第1班陳水通；布袋鎮陳文政。頭等獎：鹿草鄉蜂產銷班第1班鄧凱文、張耿銘、蘇素玲、吳杰樺、鄧全松、陳國峯；中埔鄉蜂產銷班第2班黃子泓、林健銘、吳政欽、吳景煌、張彥文；大林鎮蜂產銷班第1班蘇百希；梅山鄉何逸文、何斌順；中埔鄉林銘紳；大林鎮張坤地、郭永松。