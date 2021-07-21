雲林縣北港鎮公所替代役男蔡桓庚因檢舉里長到公所洽公時，於主祕辦公室脫口罩抽菸，向縣衛生局等相關單位檢舉，公所表示經衛生單位調查，已開罰抽菸里長，但蔡桓庚在主祕辦公室咆哮、阻攔里長進公所洽公、在網路上發表不當言論，已向縣府民政處提出記過懲處，將於本月23日進行審議。

蔡桓庚表示，他在北港鎮公所擔任替代役男，發現有里長到主祕辦公室洽公時，會在會客室抽菸，5月防疫3級警戒後，還脫下口罩抽菸，完全無視防疫規定，他勸導無效，因此向縣衛生局、政風單位檢舉，並把相關資料貼到網路PTT論壇。

蔡桓庚說，沒想到公所竟認為他在主祕辦公室對眾人咆哮言行失檢、阻攔里長洽公濫權越權、在網路上散播有損公所名譽的不當言論，開會後針對此3案要將他記過，目前已通知他23日到縣府民政處陳述。

蔡桓庚解釋，他看不過里長在主祕辦公室抽菸，所以大聲加以指責；阻攔里長是因防疫期間，先請里長在公所外等候，請里幹事出來與里長接洽；將事件資料貼到網路，則是希望訴諸公論。

北港鎮公所表示，由於接獲多名里長檢舉蔡桓庚濫權，因此經開會討論，針對蔡員的3項言行失檢案提出懲處，蔡員23日可在縣民政處進行陳述，並非外傳直接記過，至於在公所抽菸的里長，已由衛生單位開罰，一切均依規定辦理。