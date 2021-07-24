《美麗島電子報》最新國政民調顯示，儘管蔡政府民調受疫情衝擊，但國民黨好感度已跌到2成7，落後民進黨逾15個百分點，反感度甚至已達6成。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今在YouTube直播節目「董事長開講」直言，這等於每100個台灣人，有60人討厭國民黨，「蔡政府屁事一堆，買不到疫苗又搞出高端，搞到最後竟然是國民黨自己搞掉自己，在野的不長進，才讓在朝者敢做出這麼多惡形惡狀！」

《美麗島電子報》7月公布的國政民調顯示，民進黨的好感度為41.3％，較上月提升1.8個百分點；反感度為50.1％，較上月增加0.8個百分點。國民黨的好感度則是27.1％，較上月下降2.1個百分點；反感度則是60.6％，較上月增加4.6個百分點。

對此現象，近期在YouTube頻道開設新直播節目「董事長開講」的美麗島電子報董事長吳子嘉，今在節目中指出，目前台灣幾大政黨中，國民黨顯然已經成為表現最差的政黨，因為從今年初到現在，從開放萊豬、藻礁爭議、太魯閣事故、3＋11會議釀成的疫情破口，到現在國際疫苗「有買沒有到」，這麼多壞事之下，還搞出高端疫苗，結果民進黨好感度卻是提升，國民黨卻是變成「每100個台灣人有60人討厭你」，這個黨實在太夭壽。

吳子嘉表示，根據美麗島國政民調顯示，目前蔡英文總統的信任度是48.6％，施政滿意度是49.6％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度則是45％；民進黨則是41.3％。換言之，整個府院黨的民意都守在4字頭，「疫情爆發，結果是國民黨被埋單。」

吳子嘉感嘆地說，早期民進黨在立法院歷經過只有17名立委的年代，但靠著言論免責權及議題的設定能力，完全主導立法院議事；同時，也靠著結合社運團體與媒體，強勢壓迫執政黨，逐步取得成長。結果現在國民黨，卻跟著學生一起放暑假，眼睜睜看著國產疫苗出問題，自己不監督政府，紙會跑去提告，把責任推給法官。

吳子嘉更直言，針對蔡政府採購BNT的轉折，他早從去年下半年就開始丟出內幕資料，講了大半年，電子、平面媒體一度緊追報導，結果國民黨到今天為止，沒有任何人曾嘗試與他接觸了解更多內幕，「連想要了解問題的動作都沒有，國民黨到底是在幹什麼？」

吳子嘉說，政府要進步，必須仰賴強而有力的在野黨；他身為媒體人，當然很期待政府能不斷進步，讓國家更好。但國民黨終究是台灣最大在野黨，「政黨既是權利的工具，更是奪權的工具，國民黨顯然忘記自己的責任，差勁到一蹋糊塗。」

「在野的爛，會造成在朝的惡行惡狀！」吳子嘉說，現在的國民黨，已經沒有辦法在立法院行使該有的權力，也看不見有誰有強烈的企圖想扮演監督者，立院休會就跟著休假，「在野監督有在休假的嗎？還是以為在家睡覺就沒事？100個台灣人有60人討厭你，國民黨不能再不面對這個問題。」