西屯公所開放申領沙包，市民朋友攜帶身分證或駕照至公所登記，一戶可領取10包。（西屯區公所提供）

因應烟花颱風來襲，西屯區長陳寶雲表示，公所防颱相關機具皆已測試完備，確保災害來臨時可以正常運作，保障民眾生命財產安全，請市民朋友放心，並請隨時留意最新颱風動態。

陳寶雲指出，公所全體同仁，現正全力執行疫苗快打站任務，但為迎戰烟花颱風，防救災機具除了平時由專業廠商定期保養，公所亦已於汛期前就針對轄內里鄰長、巡橋人員、道排孔蓋清疏防災義工隊及公所防救災人員等防災夥伴，辦理防汛機具教育訓練，雖現正值疫情期間，防災業務也絲毫不鬆懈。

本次颱風來臨前，陳寶雲再次叮嚀同仁要做好機具防災整備及防災宣導，也抽查公所現有機具設備及防汛沙包，要求同仁務必再三測試與演練。另在西屯公所的Youtube，也有公所同仁零成本自行拍攝的抽水機教學影片，搭配簡易口訣，讓市民朋友輕鬆學習操作抽水機，擴大全民防災。

陳寶雲表示，西屯公所已開放申領沙包，市民朋友攜帶身分證或駕照至公所登記，一戶可領取10包，公寓大廈或公司行號，攜帶證明文件可領取30包。同時也呼籲民眾，疫情期間除戴口罩、勤洗手，外出保持1.5公尺乘1.5公尺的防疫社交空間，颱風來臨，應提高警覺嚴防淹水情事，加強門窗固定，備妥防災相關物資，做好萬全防颱準備。