基隆市政府今天起為全市補教人員施打疫苗，市長林右昌率領教育處長林祝里前往體育館視察，基隆市補教協會理事長黃忠賢代表補教同業感謝市府讓補教人員及家長能安心復課。

林右昌表示，本土疫情發生這段期間，家長們都很辛苦也很焦慮，由於小朋友都是家長心裡的寶，市府特別針對保母、補教及安親業者協助免費快篩，取得陰性的證明，讓老師們不用東跑西跑，統一篩檢並提供陰性證明，並更盡一步安排施打疫苗，為復課做準備，減輕家長壓力。

林右昌強調，市府除為補教跟安親班加強多道防護外，也非常重視場所防疫管理，特別補助補習班設置自動手部消毒機，以及紫外線殺菌燈，隨時保持場所清潔殺菌，透過層層把關，相信可以提供孩子更安全的教育環境。

基隆市補教協會黃理事長說，市府不僅安排所有的補教業者2次免費快篩，也就先調撥疫苗為大家施打疫苗，他代表補教界向市府團隊表示肯定，更感謝市長有這樣的遠見。