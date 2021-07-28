台南市政府消防局第二救災救護大隊推出臉書按讚留言抽獎活動，有消防寶寶公仔、二大LOGO POLO衫。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

疫情期間消防單位防火防災宣導不鬆懈，台南市政府消防局第二救災救護大隊推出《防疫線上學防災，有獎徵答抽好禮》活動，只要上臉書按讚留言加分享，再貼上防災知識答案，就可以抽可愛消防寶寶公仔、限量版POLO衫。

台南市消防局表示，此次活動由第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處等單位共同辦理，民眾只要到臉書活動網址答題，全部答對者截圖並留言，就有機會獲得造型精美的消防寶寶公仔，每組6隻，限量20組及5件二大LOGO POLO衫。

消防局表示，上次直播防災教育觀賞人數達1800人以上，提供10組消防寶寶公仔供抽獎，反應熱烈，此次抽獎特別加碼至20組，並增加5件二大LOGO POLO衫，9月5日晚間19時辦理直播，直播抽出25位幸運民眾。

參加民眾只要上台南市政府消防局第二救災救護大隊粉絲團及抽獎貼文按讚，再到有獎徵答網址上答題，全部答對者截圖後，再回到抽獎貼文處留言「台南市政府消防局第二救災救護大隊送禮到您家，有夠讚」，並貼上有獎徵答分數後，再標註2位FB好友進行分享，以上程序均完整者將取得抽獎資格。

第二大隊大隊長丁春能表示，有獎徵答內容包括住宅用火災警報器要設置在哪些地方？偵煙式住宅用火災警報器不能裝在哪裡？CPR口訣為？以上15題內容必須回答滿分才可參加直播抽獎，不過大家不用擔心，題目後面都有答案解說，不用害怕答錯。

台南市政府消防局局長李明峯表示，防火防災教育管導道甚多，在防疫期間運用網路加以防災教育直接又頗有效益民眾透過網路學習知能既防疫又安全，民眾可善加運用。