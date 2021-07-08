國內新冠肺炎疫情雖然趨緩，但仍處於三級防疫警戒，高雄一名51歲的余姓男子卻無視防疫令，未戴口罩大搖大擺在苓雅區彩虹公園抽菸、閒晃，警方獲報後立即前往取締，余男非但態度傲慢，還嗆警員「只會針對遊民」，這也是他半個月來，因為未戴口罩被開的第3張罰單，惡劣行徑令人氣憤。

高市警苓雅分局凱旋路派出所7日晚間接獲民眾報案，稱彩虹公園內有民眾未配戴口罩，讓附近住戶相當恐慌，警方獲報後立即前往查看，發現余男除了未戴口罩，還在公園內大搖大擺抽菸、遊蕩，已經明顯違反防疫相關規定，便立刻趨前盤查。

警方表示，余男是彩虹公園「常客」，且已經多次遭警方開單舉發，此次余男更是惡劣，認為員警故意找他麻煩，完全不認為自己違反防疫規定，除了在警方製作陳述意見表的過程中，不斷拒答員警的提問，還反嗆「警察都只會針對遊民！」，員警全程蒐證後，依違反傳染病防治法取締告發。

據了解，余姓男子目前無業，是居無定所的街友，戶籍設於苓雅區戶政事務所，時常在公園內吸菸，造成附近居民恐慌，屢屢遭到民眾投訴，警方也曾多次對余男勸導，並給予新口罩，希望他做好相關防疫措施，但余男態度頑劣，警方再三告誡，他卻屢勸不聽，甚至還嗆警，自6月25日以來余男已經因為未戴口罩，連續吞下3張罰單。