警方扣獲涉嫌行搶的李姓嫌犯所持菜刀等犯案工具。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

李姓嫌犯行搶後逃逸身影被監視器拍下。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名陳姓計程車司機11日深夜在苗栗後龍火車站前排班，等候搭乘末班火車乘客，卻遭1名年輕李姓男子持菜刀搶走身上僅有的300多塊現金後逃逸，轄區後龍分駐所員警獲報展開大搜捕，50分鐘後在後龍鎮中華路、中龍街口找到嫌犯，搜出贓款等證物，李嫌坦承因無業沒有收入才行搶，搶得現金隨到便利商店買菸等物品，還剩200多元。警方詢後依法送辦。

疫情期間，計程車司機收入大減，只得延長工時賺取微薄車資，這名中年陳姓計程車司機，平日都在後龍地區營業，並在後龍火車站排班，過去疫情尚未提升3級警戒前，有不少旅客會搭乘火車來到後龍旅遊，陳姓司機依靠觀光客以及當地客源，勉強維持溫飽，但這2個月來，除了少數本地乘客以外，幾乎少有其它客源，陳某只好延長營業時間。

11日深夜11點多，陳姓在等候末班火車到來，要招攬最後一些客人，沒想到末班車過了，仍然沒客人出現，陳某不死心，想再等一會兒，想要把握最後一線賺錢機會，不料，此時，1年輕搶匪持著1把菜刀出現駕駛座旁，抵住陳某胸部，威嚇陳交出身上所有現金，陳某一度想反抗，遭搶匪拿刀比劃到胸前，陳某見對方兇惡，只好交出所有300多元現金，搶匪拿到錢就騎機車逃逸。

轄區後龍分駐所員警接獲陳某報案，立即啟動攔截圍捕，並調閱周邊監視器追查搶匪去向，發現兼犯一度往郊區逃逸，稍晚再回到市區，警方縮小圍捕範圍，50分鐘後，在後龍鎮中華路與中龍街口，發現1名男子躲在路旁，警方上前盤查，發現就是行搶嫌犯，當場逮捕並起出作案用手套、口罩及水果刀，以及剩餘贓款200多元。

警方經將男子帶回清查，李姓嫌犯是當地人，因無正常工作缺錢花用，才鋌而走險行搶夜班計程車司機，真是可憐人搶可憐人。李嫌搶得現金隨到便利商店買菸等物品，剩餘贓款還沒來得及花完就被逮捕，警方詢後依法送辦。