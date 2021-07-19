行政院南服中心副執行長許乃文今（19）日指出，陳政聞是口頭請辭，仍有公文行政流程要跑完，才能正式生效，目前由另位副執行長陳文亮暫時代理執行長一職。（柯宗緯攝）

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞深陷「群聚吃鍋」風波，事件沸騰後火速請辭。行政院南服中心副執行長許乃文今（19）日指出，陳政聞是口頭請辭，仍有公文行政流程要跑完，才能正式生效，目前由另位副執行長陳文亮暫時代理執行長一職，新任執行長將再由行政院指派。

許乃文表示，陳政聞昨是向直屬長官行政院祕書長李孟諺口頭請辭獲准，但由於仍有行政公文流程要跑完才算正式辭職，陳政聞昨也請人事室方面今天上班時，替他跑完後續辭呈手續。

至於執行長遺缺，許乃文說，目前由副執行長陳文亮代理，待陳政聞辭職正式生效後，新任執行長再由行政院指派，或是由兩位副執行長其中一位代理。

許乃文透露，昨事件發生後，有傳訊息關心陳政聞，但沒有特別多說什麼，關於他私領域的事，身為下屬不便多做評論，「畢竟整起事件我們也不是當事人，沒有參與其中」，但對於他的請辭仍感到惋惜。

許乃文眼中的陳政聞是好長官，他直說，由於陳政聞擔任過民代，比較接地氣，而與南服中心同仁工作上也相當融洽，不過對於公事方面，陳政聞仍有自己的堅持，像是近日的紓困補助相關政策，就要求同仁要盡速完成。