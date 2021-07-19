台南市前市議員曾順良2013年時服務處、住處遭人開19槍，涉案5人陸續被警逮捕，也先後入監服刑，其中槍手吳男遭判3年8月卻發監未到，刑事局南部打擊犯罪中心、台南市刑大等單位接獲線報，在安平區某大樓套房逮到逃亡5年多的吳男，以及協助藏匿的陳姓妻子，歸案後已發監服刑。

槍手吳男發監未到，台南地檢署2016年11月30日發布通緝，展開逃亡生涯；據了解，33歲的吳男逃亡期間，都靠經營網拍維生的妻子接濟，由於吳生性謹慎，在逃期間常更換藏匿處所，幾乎足不出戶，若必要外出，則穿上厚外套隱匿身形，並躲避電梯、住所附近的監視器畫面。

專案小組近來接獲情資，確認吳男與妻子近期租下台南市安平區某大樓套房，經過多日跟監、蒐證後，確認吳男所在樓層與位置，12日上午10時許見時機成熟，刑事局南打、台南市刑大持台南地方法院核發的搜索票破門，順利將逃亡5年的吳男逮捕到案。