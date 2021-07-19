北捷及公車司機站務員 今起專案接種疫苗 14:532021/07/19 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷及公車司機、站務員等第一線工作人員，北市府安排19日起在花博爭豔館專案接種。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北捷及公車司機、站務員等第一線工作人員，北市府安排19日起在花博爭豔館專案接種。（黃世麒攝） 1位民眾完成施打疫苗，拿起平板和親人視訊報平安。（黃世麒攝） 前來支援的國軍化學兵隨時清消座椅，力求防疫任務滴水不漏。（黃世麒攝） 為防堵新冠肺炎疫情，讓常接觸不特定人的第一線工作人員有基本的保護力，台北市政府19日起安排北捷及公車司機、站務員在花博爭豔館接種站施打疫苗，首日預計接種3700多人，計畫在21日前總數8000餘人將接種完成。 台北車站地下街K區19日恢復營業 市政府再派人員全面消毒 越南疫情嚴峻 伸興越南廠19日起停工兩週 #北捷 #公車司機 #站務員 #19日 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南國小教師 20日起施打疫苗 04:102021/07/19 地方新聞 疫苗意願登記今午收單 逾463萬人搶打AZ 中籤率曝光 10:402021/07/19 生活 新北防疫基金達4.7億 36萬人受惠 04:102021/07/19 地方新聞 嘉義縣國小教職員接種疫苗 首波21日開打 13:532021/07/19 生活 義享時尚廣場19日暫停營業 進行全館大消毒 10:202021/07/19 財經 基隆國小以下教師、攤商 開打疫苗 04:102021/07/19 地方新聞 台北客運公車輪胎起火 警消迅速撲滅無人受傷 11:432021/07/19 社會 天成飯店集團養生燉湯開賣 憑疫苗接種卡享9折優惠 11:232021/07/19 生活 境外＋3英 美打完2劑仍染疫 04:102021/07/19 焦點要聞 宣捷幹細胞新藥 獲准恩慈療法 04:102021/07/19 產業．科技 楊秉儒》官員先打疫苗第二劑的爭議 09:012021/07/19 生活 生活熱門新聞 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 726有機會降級 陳時中：有疫情將隨時緊縮 - 生活 疫苗第三輪預約明天發送簡訊 170萬人可接種 - 生活 疫苗意願登記今午收單 逾463萬人搶打AZ 中籤率曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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