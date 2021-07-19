北捷及公車司機、站務員等第一線工作人員，北市府安排19日起在花博爭豔館專案接種。（黃世麒攝）

1位民眾完成施打疫苗，拿起平板和親人視訊報平安。（黃世麒攝）

前來支援的國軍化學兵隨時清消座椅，力求防疫任務滴水不漏。（黃世麒攝）

為防堵新冠肺炎疫情，讓常接觸不特定人的第一線工作人員有基本的保護力，台北市政府19日起安排北捷及公車司機、站務員在花博爭豔館接種站施打疫苗，首日預計接種3700多人，計畫在21日前總數8000餘人將接種完成。