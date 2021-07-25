台中市國、高中教職員市府已造冊完成，但遲遲未提出疫苗施打的日期。市議員周永鴻25日指出，已有多個縣市排定於7月26至30日間進行施打；他要求市府應盡快為國、高中教職員疫苗安排疫苗施打，開學前各級校園都應該建立完整防疫網。教育局強調，已完成疫苗專案造冊人數約1.6萬人，將於26、27日安排在快打站施打，強化校園防疫網。

周永鴻指出，他接獲多位國、高中老師和行政人員詢問，在別的縣市國高中任教的朋友已經準備施打疫苗，但台中市卻杳無音訊。目前雙北、基隆市、新竹市、嘉義縣、台南市已經排定於7月26至30日間進行施打，但台中市仍然沒有具體規劃。

周永鴻說，7月27日起高中以下學校暑期活動有條件開放，但教職員未施打疫苗者或疫苗接種未滿14天者，第一次到校需要3天內快篩或PCR陰性證明，且每3至7天需再定期快篩。教育局在國高中教職員尚未施打疫苗前，應該補助快篩費用，不要讓基層承擔費用。

市府強調，從守護學生及校園安全的角度出發，台中在完成國小丶幼兒園教職員工疫苗施打後，規劃「國中丶高中(職)教職員工疫苗施打專案」，全市國中、高中(職)教職員工於明、後兩天安排在快打站施打，請台中市國中丶高中(職)教職員工按照教育局通知的時間施打疫苗。