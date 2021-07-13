去年9月有癲癇症的43歲沈姓男子，駕駛自小客車在高雄小港區先後擦撞2名機車騎士後加速肇逃，在下個路口撞上計程車，害姚姓計程車駕駛、謝姓乘客喪命。偵訊時沈男才坦承自己有癲癇，當時發病、無法控制汽車才釀禍，高雄地檢署依過失致死罪起訴。

檢方指出，去年9月7日深夜11時，沈男駕駛自小客車沿沿海一路從南向北行駛，行經沿海一路22號前突然發病，擦撞騎乘重機車的41歲廖姓男子，導致廖男手臂擦挫傷，沈男撞人後沒停車，反而加速駛離，接著又在又在中山四路、民益路口闖紅燈、擦撞陳姓機車女騎士。

沈男一路肇逃，最後在中山四路及大業北路口高速撞上一輛計程車，造成車體嚴重變形，姚姓司機及謝姓乘客受困在內。警消獲報趕到現場救出姚男及謝男兩人，但2人傷勢過重，送醫後均宣告不治。

肇事的沈男左膝蓋10公分撕裂傷、右胸瘀傷、清醒意識清楚，送醫後無大礙。偵訊時，沈男胞姊證實沈男有癲癇病史，但一直都有在就醫服藥。

但檢方調閱沈男就醫紀錄發現，沈男不僅曾因癲癇發作住院，發作時會有四肢抽搐、雙眼上吊合併意識喪失等狀況，直到去年2月前，都有持續在醫院就診的紀錄，也需長期服藥，醫生也說他根本不適合開車上路。偵結後，依過失致死罪將沈男起訴。