外送員深夜驚魂，桃園中壢11日凌晨1名外送員到客戶家遞送餐點，未料1名白衣男騎士突持開山刀單手騎車嗆聲追逐外送員650公尺，白衣男追上外送員後更揮舞刀械恐嚇外送員，最後卻突然表示「好像認錯人了」隨即趨車離開，讓外送員害怕不已，趕緊報警處理。

深夜外送風險多，桃園中壢11日凌晨1名外送員至客戶家樓下遞送餐點，沒想到1名白衣男騎士突持開山刀嗆聲追逐外送員650公尺，外送員嚇得逃至附近店家才躲過一劫，外送員表示，後來白衣男還是有追上，但揮了揮刀之後竟說「我好像搞錯人了」，恐怖行徑讓外送員驚嚇不已。

外送員表示，自己與該名男子並不認識，被嗆聲追逐的時候更透過後照鏡發現白衣男手持開山大刀，讓自己相當害怕，並指出當下反應是到過去常去取餐的店家來保護自己，才安全躲過一劫，更進一步指出，後來在外送員群組討論才發現2周前也有其他外送員碰到相同狀況，但不敢報警，為避免更多外送員受害，所以11號當日便報警請求協助。

據了解，該名白衣男疑似有精神狀況且有吸毒前科，中壢警分局也指出，本案已鎖定犯嫌身分並通知到案，製作筆錄後依恐嚇罪函送桃園地檢署偵辦，警方亦呼籲民眾，如有受恐嚇情事，應立即撥打110請求警方協助，以免自身安全受害。

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