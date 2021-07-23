台灣新冠肺炎疫情27日起降為2級警戒，台南市旅館尚未出現訂房潮，業者認為民眾出遊仍會先觀望，爆發性旅遊潮不會馬上發酵，若8月保持疫情平穩，9月業績樂觀期待。

疫情重創旅館業，台南市多數大型旅館、飯店業者5月至7月住房業績低到平時的1成，飯店附設餐廳紛紛轉型外送餐點貼補虧損。

台南旅館公會理事長吳俊泰表示，儘管政府降級，各飯店還沒出現明顯的訂房潮，民眾還是會以每天公布的實際疫情數字當成出遊考量，一開始不會立刻出現觀光潮，預計8月民眾仍會觀望。

吳俊泰表示，影響較大的是內用的細項限制，對小餐廳而言很難保持梅花座等安全距離，一般大型飯店附設餐廳比較可以。

台南市各家星級飯店都做好餐飲內用準備，包括隔板、梅花座、體溫計、消毒等設施，等待新的防疫公告。

台南晶英酒店最近將附設的牛排、烤鴨餐廳轉作外送餐點，持續熱銷。業者認為，地方制訂的細則才是影響飯店業者經營關鍵，尤其是內用是否開放？如何開放仍是未知數，目前不會因為降級取消外帶外送餐，且會持續優化，不會因為降級而改變。

小吃業者也關注內用政策，海安路上的大饌滷味店表示，台南市有很多小吃店家都以桌菜為主，如果不能完全開放內用且能共食，不如持續做外帶。