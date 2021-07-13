台南市傅姓男子在臉書某代購社團看到1只市價48萬元的勞力士名錶，可用9折購得，但要求先匯預購款30萬元，傅男覺得價格划算前往銀行準備匯款時，被據報前來的員警阻止，警方還查出對方公司已停業多時，且匯款到私人帳戶可能有詐，及時保住傅男的財產。

警方調查，12日上午11時30分許，台南市警一分局東門派出所所長張明祺及警員李建賦、黃芷涵，接獲轄內某銀行行員通報，指有1名男子疑似遭受詐騙，即前往銀行協助查處。

員警到場後得知，傅姓男子於臉書上的「希望盒子」代購社團中，發現1只市價9折的勞力士名錶，對方要求先匯訂金30萬到某私人戶頭內，還宣稱因為是預購所以價格才會如此便宜，傅男不疑有他前往銀行準備匯款時，經行員關心提問，驚覺可能是詐騙行為，才報請警方前來處理。

後經員警耐心解說，並查證該公司早已於去年年中即停業至今，加之對方以公司名義交易，卻要求傅男匯款到私人銀行帳戶內，種種可疑的跡象，讓傅男發覺受騙停止匯款，及時保住30萬元。