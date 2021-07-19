杜姓公車司機2018年間開車太猛，害沒站穩的7旬老翁跌倒撞到頭，進而引發水腦症等疾病，因而挨告。杜男承認疏失，但否認水腦症與他的過失行為有因果關係，與老翁及其家屬的調解因此破局，台北地院依業務過失傷害罪判杜男3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，杜姓公車司機2018年9月18日晚間停靠台北市中山區復興南路一段的車站，開門讓老翁上車後，未等老翁站穩，就貿然起步並左切閃躲暫停在公車停靠區前方的小客車，導致老翁摔下樓梯受傷，進而引發水腦症及頸椎關節等疾病。

案發後杜男立刻報警處理，並承認自己過失，遭依業務過失傷害罪嫌起訴。法院審理時，杜男雖維持認罪態度，但辯稱老翁在案發2天後即出院，當時已無任何疼痛情形，水腦症等傷勢是5個月後才進行手術，與他的過失應無因果關係，可能是老翁後來自己跌倒造成。

合議庭根據老翁後續的治療經過及診斷證明，對比當初在公車內跌倒的監視器影像，發現受傷部位及跌倒撞擊到的位置相符，且老翁也從未向醫生提及其他意外，本案委託台大醫院鑑定後，也認定傷勢與該次跌倒有關，故不採信杜男辯詞。

合議庭認為，杜男駕駛公車經驗豐富，知悉年邁長者行動力與控制力較不靈敏，卻未先確認老翁是否已站穩再起步，實有不該，考量他沒有前科，部分認罪，曾到醫院想關心老翁，但被家屬拒絕，此後改以每日電話關心，還曾包2000元紅包慰問，最後因雙方意見不一致而調解失敗，依法判刑。