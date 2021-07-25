河南鄭州近日降下千年一遇超大豪雨，市區大淹水，其中京廣隧道更是有數百輛車當場遭滅頂，截至目前已有58人死亡5失蹤。一名鄭州大學生錄下了20日當天下午暴雨經過，短短9分鐘就從零淹到膝蓋，影片讓人怵目驚心。

一名鄭州大學男大生在《bilibili》上傳了20日下午的暴雨影片，男大生原本正在逛街，進到百貨公司躲雨，但隨著雨勢變大，百貨公司屋頂開始漏水，他驚覺不妙，便提早返回學校宿舍。

透過影片可以看到，男大生下午3點1分動身返校，當時雨勢雖大，但還沒開始淹水，但過了2分鐘，馬路上開始積水，又過了2分鐘，水已經淹到腳踝，到了3點10分的時候，淹水速度急速上升，已經淹到膝蓋，3點20分，馬路已經完全變成湍急的河流，淹過消防栓。

3點41分，男大生終於回到鄭州大學東門，但校內情況一樣悽慘，厚德大道變成河流，與眉湖直接相連，路上的汽車漂浮在水中，學生們只能手牽手互相扶持，一起回宿舍。整段影片也震撼大陸網友，直呼「太可怕了」、「整年的雨一天灌進了鄭州」、「20分鐘就淹成這樣，難怪一堆人反應不及」、「這還不是雨勢最大的時候」、「好險你做了正確的決定，因為接下來一小時最可怕」、「聞所未聞，半小時下出一條河」。

根據大陸氣象局資料，河南鄭州在20日下午4點到5點，時雨量來到驚人的201毫米，20日到22日累積雨量更是爆表的617毫米，超大雨勢讓市區瞬間淹大水，交通中樞的京廣隧道與地鐵更是遭洪水淹沒，絕望的民眾當場拿起手機向家人交代遺言。

解放軍出動救災後，京廣隧道內200多輛車也紛紛被拖出，地鐵受困乘客也陸續被救出。根據官方統計資料，目前這場災難一共累積58人死亡、5失蹤，930萬人受到影響。也因為大停電緣故，鄭州電子支付全面暫停，民眾只能回到紙幣交易時期。