全球新冠疫情延燒至今，染疫人數1.92億，已造成413萬人死亡，瘋狂的病毒攻勢一波比一波凌厲，病毒株一再迭代變異，最新的delta病毒再次席捲印尼，超過300萬人染疫，7萬7000人喪命，誰都無法預測病毒大軍何時會趁虛而入。疫情初期最嚴重的中國大陸及美國，在疫情得以控制後陸續解封，與台灣一水之隔的大陸目前除少部分地區雲南德宏、隴川，南京祿口機場附近發生零星本土案例外，大多省市皆屬於低風險區，並未再爆發大規模群聚感染，也未再聽聞有染疫人數突增情況，中國大陸面對新冠病毒滴水不漏嚴防嚴控，確實值得台灣借鏡。

如果把台灣這個蕞爾小島各大縣市比擬成世界各國的縮影，優劣悄然而生，由於中央政府漏洞百出、亂無章法的防疫措施，地方政府只能八仙過海各顯神通，畢竟要等待中央援助，嗷嗷待哺之際還要看顏色對不對，枉死城及奈何橋不知道又要再增加多少條無辜冤魂。綠委范雲3+11的錯誤政策建議，陳時中缺乏專業鄉愿大開後門，讓桃園市落得罪魁禍首的罵名，延燒到雙北造成這波全台大流行，如今均尚未檢討咎責，似乎在考驗台灣人民的記憶有沒有比金魚強。

攤開最新防疫成績，桃園市疫苗覆蓋率只有25.1%，遠低於雙北的28.8%，鄭文燦在5月21日下令拆除籃框避免群聚後，真以為防疫就大功告成了嗎？反觀新北市在破口補救上就積極許多，施打疫苗人數累積超過100萬人次在六都中成效最為卓著，也幸賴侯友宜一貫秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」，大破大立、主動積極的防疫作為，俾使疫情得以控制，民心方能安定，正所謂沒有比較就沒有傷害，瞬間高下立判。

儘管在野黨與公衛專家不斷耳提面命，防疫並非兒戲，不該持僥倖心態，但總有漫不經心的地方首長不當回事，例如日前屏東縣就差點被delta病毒插旗成功，要不是陳時中藍綠有別，傾全國之力大量投放防疫資源，恐將徹底淪陷。

7月27日全台將降為二級警戒， 包括餐飲業開放室內用餐，休閒農場、森林遊樂區、風景區、國家公園等均重新開放，抑制不住的報復性出遊及消費必定產生不少人流，但解封仍有其危險性，面對只會做好人更會扯後腿的中央政府，屆時承擔風險的重擔必定再落入地方政府肩上，蕭條百業經濟有待振興，羞澀百姓荷包亦待填補。

當初那句「兩週解封，台灣只示範一次」的豪語，早已變成貽笑大方的國際笑話，各地方尤其藍營縣市首長只能戰戰兢兢、自立自強達成「不靠中央，地方只示範一次」。台灣雖然疫情趨緩，但死亡率5.04%（確診15535人，死亡784人）仍然居高不下，危機尚未完全解除，大家更須齊心努力，天佑台灣，待疫情告一段落，才有氣力來追究這個不普篩、缺疫苗的無能政府。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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