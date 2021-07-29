中央宣布27日降至二級，新北市議員黃永昌考量疫情有復發可能，媒合在地業者共同捐贈酒精等防疫物資，特別在議會質詢前夕，前往土城、樹林、三峽、鶯歌區公所捐贈酒精2500瓶、防疫酒精筆2000支，其中在地飲料店業者也響應特別加碼手搖飲料，感謝公所防疫人員辛勞。

黃永昌在昨今日前往4區公所，贈送酒精筆等物資，並現場示範使用方式，與區長等人共同呼喊「戴口罩、勤洗手、防疫我＋1」口號宣傳防疫，各區區長也致贈感謝狀。

黃永昌表示，受疫情影響，議會暫停所有議會質詢，民意代表配合中央、協助新北市政府防疫；近日疫情較為趨緩，中央防疫警戒調降二級，擔心疫情有復發可能，因此媒合在地業者同捐贈酒精等防疫物資，另外也自行印製口罩，分送宣導勤洗手戴口罩支正確觀念，目前已發放超過15萬片口罩。

捐贈者之一特莉雅磁磚總經理廖羿瑋表示，疫情期間看到許多第一線防疫醫護及公所相關單位協助幫忙，透過議員希望可以盡一份心力。三峽區長周晉平也表示，酒精口罩是非常實用的防疫物品，也是對第一線同仁的關心及鼓勵，未來會將物資分予相關單位防疫使用。