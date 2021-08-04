國民黨高市議員邱于軒昨接到高雄市醫護人員的陳情指出，高市府為了衝刺覆蓋率，居然要暫緩第一線醫事人員的第二劑施打。今早民進黨左楠區市議員參選人黃偵琳到高雄地檢署按鈴控告邱涉散布假訊息。對此，邱于軒強調，自己有所本，明天將在市政總質詢10點針對此議題統一回應。

邱于軒昨在臉書發文，接獲高雄市醫護人員的陳情，高市府為了衝刺覆蓋率，居然要暫緩第一線醫事人員的第二劑施打！要他們「上戰場但頭盔戴一半」，拜託衛生局高抬貴手！別讓醫事人員擔心受怕！

對於今早被按鈴控告，邱于軒強調，捍衛基層權益本來就是民代的責任，何況是為了保護防疫最前線的醫護人員，且相關消息皆有所本，若有人對此提告，反而可讓爭議更明朗化，她很願意面對。

邱于軒進一步指出，自己也參選過，可以體會參選人的壓力，但也期待更多人可以體會醫護的壓力，尤其家裡有小孩的醫護人員。

邱于軒本來預計今天下午對高市府提告，但因為今天國民黨黨團發布甲動，原訂提告因時間關係因故取消，她表示，明天本人市政總質詢10點針對此議題統一回應。

民進黨議員簡煥宗今在議會質詢時也要求高市府要硬起來執法，「針對假訊息要怎麼做？」高雄市長陳其邁答詢時表示，市府會根據傳染病防治法，嚴格執行法律。衛生局長黃志中也強調，絕無此事，「不對的訊息就是假訊息」，會了解確認訊息，如果有違法，會依傳染病防治法處理。