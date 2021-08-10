有「最美博士」之稱的網紅許藍方，今（10日）被爆與人夫學長B先生傳不倫，遭正宮一狀告上法院，報導甚至還傳出，許藍方向B先生透露，演藝圈天王吳宗憲、曾國城都在追她，而曾國城無端遭指追求許藍方，對此，曾國城也向媒體發聲回應了。

針對週刊報導指曾國城追求許藍方，根據《ETtoday星光雲》報導，曾國城表示，他和許藍方蠻熟的，認為「這種無聊至極的八卦」不太像是許藍方會做的事，而面對傳聞，曾國城也無奈表示：「樹多必有枯枝，人多必有白癡」，強調報導是空穴來風，曾國城懶理爆料，態度淡定表示：「多點精神去好好工作」。

其實不只曾國城，綜藝天王吳宗憲也被點名在追許藍方，而吳宗憲稍早也向媒體曬出，許藍方的道歉簡訊「很不好意思，還牽扯到您」，吳宗憲則反安慰許藍方：被誤解也是演藝事業的一部分，鼓勵許藍方要把阻力化為助力。

許藍芳被受封為「最美博士」。（圖／取材自許藍芳Instagram）

37歲許藍方擁有台北醫學大學護理學博士的高學歷，擁有護理背景的她，用專業的衛教方式談論性愛話題，並以知識型Youtuber打開知名度，讓她人氣水漲船高，許藍方也經常上節目分享性學知識，讓許藍方被受封為「最美博士」，未料許藍方今卻被爆偷吃人夫學長B先生，遭正宮一狀告上法院，對此，許藍方的經紀人則全盤否認，並駁斥爆料，強調是子虛烏有。