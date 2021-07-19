台北市市區公車營運補貼。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市復康巴士營運補貼。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

疫情衝擊各行各業，北市19日宣布對公車業者及托嬰中心補助方案，北市公車自5至7月合計每車補助7.9萬，北市復康巴士每車補助8萬元，另私立托嬰中心補貼30人以下每童4000元，自31人起每童1500元，公辦民營托嬰機構，小家園每童3000元、大公托每童1500元，補償最高上限15萬。

自北市發布三級防疫警戒以來，公車運量平均下降幅度是75％，經統計今年5至7月業者營收減少10億以上，對公車營運造成很大的衝擊。

北市公運處長常華珍指出，疫情期間對於市區公車每車每月補助以8000元為原則，5月15日起發布三級警戒後，每車每月加碼到3萬元，5至7月合計每車補助7.9萬，另車廂外廣告收入不納入運價折減，公車運價不扣減車廂外廣告收入40％，總補助金額約2.9億。

她說，北市復康巴士有328輛，疫情期間運量也下降超過70％，每車每月原本補助1萬元，三級警戒起，每車每月加碼補助至3萬元，5至7月合計每車補助8萬元，總補助金額約2624萬。

此外，北市社會局長周榆修表示，疫情爆發到現在，三級警戒2個多月來，托嬰中心自5月18日起被強制停托，6至7月停托期間未向家長收費或已收取後全額退費，補貼私立托嬰中心30人以下每童4000元，自31人起每童1500元，公辦民營托嬰機構，小家園每童3000元、大公托每童1500元，補償最高上限15萬。

周榆修說，兒童數是以社會局在5月17日於中央托育系統產出的實收人數，方案為一次性補助，業者不必提出申請，社會局將從7月26日主動連繫公私立托嬰機構就主動核發款項，經統計，明天起陸續要開放2分之1降載收托的托嬰中心，北市259家中有超過200家，占托嬰家數的8成，以2分之1降載可收到5成的孩童數大約是3成左右。