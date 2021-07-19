國民運動飲料「舒跑」今年慶祝40歲生日，邀請到世界球后戴資穎與悠遊卡三方聯名，推出「舒跑40週年Q版戴資穎×舒跑3D悠遊卡」，將在7月21日起在PChome24h購物開放悠遊付會員搶先預購，7月28日起於7-ELEVEN、全家便利商店預購。

戴資穎即將在7月24日出征東京，雖然粉絲們無法到場加油，也可以購買「舒跑3D悠遊卡」幫小戴集氣，在微解封之餘也能起療癒作用。「舒跑3D悠遊卡」高度僅有5.2公分，麻雀雖小但細節一點也不馬虎，在迷你尺寸上有著100%仿真的舒跑易開罐印刷，搭配Q版漫畫戴資穎吊飾，不但可隨身攜帶，還具備搭乘大眾運具及小額消費支付的悠遊卡功能，是可愛又實用的超強組合。

在舒跑年度代言人戴資穎的加持下，「舒跑3D悠遊卡」將在7月21日上午11時起至8月9日夜間23時59分止，在PChome24h購物搶先開放悠遊付會員預購，每張售價390元，每筆訂單限購2張，每位悠遊付會員不限訂單張數，且限用悠遊付結帳。另外，7月28日起於7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort機台預購。

熱愛運動的你、喜歡戴資穎的你，或是喜歡喝「舒跑」的你，都別忘了收藏這款「舒跑3D悠遊卡」，讓小戴「相信自己」的精神，跟著你到處走！