因疫情延後一年的​​全球運動盛會「東京奧運」今（23）日終於正式登場，台灣選手都蓄勢待發，期待寫下佳績！Yahoo奇摩致力於打造沉浸式體驗內容，在「東京戰報」新聞專題中推出「AR體驗室」，運用AR擴增實境技術創建3D多視角虛擬賽場和選手，提供趣味觀賽體驗，並讓經典必殺技和得分判定規則躍上螢幕活起來，以AR遊戲化方式與運動迷互動，和台灣健兒一同出擊！Yahoo奇摩運動「AR體驗室」不僅有頂尖選手篇，更涵蓋5大競技項目，包括羽球篇、跆拳道篇（正面攻擊、轉身踢技）、自由車篇、棒球篇、擊劍篇，帶領運動迷跨裝置近距離剖析競技規則，輕鬆看懂各項賽事！

Yahoo奇摩運動透過AR技術創建3D虛擬賽場和選手，所打造的「AR體驗室」囊括了羽球、跆拳道及自由車等台灣選手參賽項目，將必殺技慢動作視覺化，自由縮放賽場讓使用者彷彿置身其中，藉由360度多視角剖析競賽規則及競技招式，零距離滿足運動迷的好奇心。「羽球篇」從多視角剖析單打及雙打發球、接發球、有效落點區域差異，引導球迷和世界球后戴資穎同一視角，掌握如何搶網、跑位和打出刁鑽落點。「跆拳道篇」讓拳迷化身裁判，近距離觀察正拳、旋踢、上端旋踢、轉身踢擊等招式，剖析擊中頭部、軀幹護具等不同身體位置的分數判定，用新科技研究女戰神蘇柏亞的得分絕技！而「自由車篇」將鑊形車道搬上螢幕，透過嶄新的科技視覺觀感，如同親臨競賽現場，認識不同顏色線道的代表意涵、角度、結構及競賽規則。

Yahoo奇摩創建3D多視角虛擬賽場，將經典必殺技AR遊戲化！（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

台灣棒球隊雖因疫情無緣進軍東京，但國人棒球魂不滅！Yahoo奇摩運動「AR體驗室」亦打造「棒球篇」，站在打擊者位置感受知名投手的4種變化球即視感，零死角一覽投球軌跡、角度和下墜點，除了有退休球員王建民的經典「伸卡球」，還有美國職棒大聯盟隊伍的王牌投手招式，包括紐約大都會隊迪格隆（Jacob deGrom）的「滑球」、洛杉磯天使隊大谷翔平的「指叉球」、及坦帕灣光芒隊葛萊斯勞（Tyler Glasnow）的「曲球」。另外「AR體驗室」也包含講求快、狠、準的「擊劍篇」，展示鈍劍、軍刀、銳劍三項劍種的有效擊中點；以及匯集世界球后戴資穎、瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）和美國籃球球星詹姆斯（LeBron James）相關小知識的「頂尖選手篇」。Yahoo奇摩將持續運用XR混合實境技術，強化高關注議題的娛樂性和互動樂趣，創造更優質的沉浸式體驗內容！

除了運用科技力應援，Yahoo奇摩在「東京戰報」新聞專輯中，更集結每日賽事頭條、台灣選手與戰績、運動冷知識與傳奇時刻故事等，持續和運動迷一同隨時掌握最新賽況，為台灣健兒加油！