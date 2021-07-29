台灣射箭女團前進奧運，出身新竹縣的林佳恩29日出戰女子射箭個人賽，從64強一路晉級到16強，兩場比賽都以逆轉勝之姿晉級，新竹縣長楊文科也暫時放下公文，隔海為林佳恩加油，期望接續比賽也一路順利，爭取個人榮譽。

楊文科指出，能代表國家前往奧運參加比賽，為了短短幾分鐘的賽程，背後卻是付出長時間的訓練級努力，他很高興林佳恩能代表國家參加2020東京奧運，他也會與新竹縣的鄉親共同集氣，為林佳恩加油。

楊文科說，期望林佳恩能一路過關斬將，直闖決賽，他相信林佳恩一定能頂住壓力，「每一支箭都能夠百步穿楊射出10分箭！」

林佳恩出身新竹縣尖石鄉泰雅族人，過去就讀新樂國小、尖石國中，為國內知名射箭好手，2012年在倫敦奧運於女子團體反曲弓項目獲得第5名，同年在土耳其世界大獎賽中個人賽中射下第3名、團體第2名，今年在全國大專校院運動會射箭項目，一舉奪下女子團體、女子個人，及混雙對抗賽3面金牌。