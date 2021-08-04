世界排名第3，在這次東京奧運拳擊女子51公斤排第4種子的黃筱雯，為中華隊摘下隊史首面奧運拳擊銅牌，是受到矚目的拳擊甜心，不過也因此家務事被報導，她向父親喊話：「不管過去如何，您永遠是我的靠山，希望我也是您的驕傲。」

黃筱雯的父親是刺青師，曾誤入歧途入獄，這段往事因為女兒透過拳擊打出成績而被挖出來，這次東京奧運黃爸守在電視前跨海為女兒加油，今天完成賽程後，黃筱雯說：「最近新聞報導我們家的事，父親自己內心有點不舒服，我想跟他說，不管他以前做過什麼事情，他永遠都是我背後的靠山，我也以他為榮，希望他也覺得我是他的驕傲。」

這場比賽黃筱雯內心百感交集，在對手擁抱致意時更忍不住淚水，賽後也是哭著受訪，一旁的教練劉宗泰將子弟兵為了奧運吃了不少的奮鬥過程看在眼裡，表示：「對筱雯這次表現很滿意，她非常好！降體重真的是很辛苦的一件事，希望大家多多給她鼓勵，現在就先好好休息一下，重新再來！」