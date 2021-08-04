東京奧運來到第12天的賽事，而在籃球項目也慢慢接近尾聲，目前澳洲擊敗阿根廷晉級4強，另外3強還有美國、斯洛維尼亞和法國，其中美國擁有全NBA明星級陣容，斯洛維尼亞由東契奇(Luka Doncic)坐鎮，法國則有戈貝爾(Rudy Gobert)把關，所以4強競爭將空前激烈，備受球迷期待。

而在澳洲擊敗阿根廷的比賽中出現非常感人一幕，阿根廷超級元老球星史柯拉(Luis Scola)打完了他人生最後一場國際賽，而他應該也不會再打其他比賽了，目前已高齡41歲的他將選擇退休，正式告別籃球生涯，在比賽最後對手澳洲也起立鼓掌向他致敬，這致敬長達了3分鐘，可見他在籃球界的聲望有多高！

可惜的是這場比賽阿根廷以59比97慘敗給澳洲，結局不算是太好，史柯拉顯然力不從心，僅拿下7分，但已經第5度征戰奧運賽場的他仍受到現場熱烈歡呼，畢竟他在阿根廷的地位就好比足球界的梅西(Lionel Messi)，而說到梅西人就到，他也在史柯拉賽後發文表達祝福，他說：「你出色職業生涯讓你成為阿根廷體育和整個世界的標竿。」

另外前阿根廷、馬刺隊球星吉諾比利(Manu Ginobili)也向老鄉送上最高敬意，他在推特發表感謝說道：「史柯拉多年以身作則成為球員榜樣，我也很感謝多年來有他作為隊友。」另外澳洲當家球星米爾斯(Patty Mills)賽後也和史柯拉擁抱，感謝這位在NBA以及國際賽的最強隊友。

史柯拉出生於阿根廷，但還有西班牙國籍，場上司職大前鋒，身高206公分，體重109公斤，於2002年第2輪第56順位被馬刺選中進入NBA，但在2007年才正式進聯盟打球，其中他在2007-2012都效力火箭，接下來效力過暴龍、太陽、溜馬、籃網，也去過CBA打球，最後則回歸阿根廷職業聯盟，國際賽率領阿根廷在2004年雅典奧運拿下金牌成為最大經典。