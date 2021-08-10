相當不滿自己突然被熱火交易到暴龍的卓拉吉奇，先前在街頭公然放話，「多倫多不是我喜歡的目的地，我有更遠大的志向，我們走著瞧！」眼見自己這番話引發軒然大波，卓拉吉奇只好在10日親自出面受訪，跟暴龍球團與球迷低頭道歉。

「我想對多倫多球迷說的是，我要跟你們道歉，事情沒有按照正確方向發展，我知道多倫多球迷熱愛暴龍，他們應該感到自豪，」卓拉吉奇表示，「這是NBA最好的球隊之一，他們已經贏下總冠軍，而我沒有，所以我說那些話很不合適。」

卓拉吉奇強調自己很專業，無論在哪裡打球，或在哪隊打球，他都會成為一名職業球員，做好自己份內工作，「我熱愛籃球，也熱愛打球，無論在哪裡打球，我都會全力以赴，現在我待在暴龍，替他們盡全力出戰是我當前率先考慮的事。」

會讓卓拉吉奇說出那麼衝動的話，主因在於卓拉吉奇不想前往暴龍效力，而是希望能被暴龍買斷合約成為自由之身，然後前往達拉斯跟斯洛維尼亞同鄉東契奇一起打球，可惜暴龍沒打算這麼做，而是想讓卓拉吉奇下個球季測試一下身手或身價。