歐洲哨兵2號衛星圖片，顯示出演習區內已有山東號航母、075兩棲攻擊艦、055導彈驅逐艦及其他艦艇，總數近30艘水面艦艇，正在進行史上規模最大的一次海、空與導彈聯合演習。（圖／歐洲哨兵2號衛星)

為因應美國及其盟友在南海進行的聯合軍事行動，中共也在南海劃定罕見的大範圍演習區，已引起國際防衛界的高度重視。從歐洲衛星圖片顯示，本次演習參演的艦艇國產航母山東艦之外，還包括一艘075型兩棲攻擊艦、3艘055大型導彈驅逐艦及其他各型水面艦艇20餘艘，堪稱共軍史上規模最大、火力最強的艦隊進行演習，擺出足以與美英及其盟友相抗衡的演習規模，展現毫不示弱的強硬姿態。

數日前中方在南海劃設了演習區域，從海南島東方、東南方海域延伸到西沙群島東北方，總面積約10萬平方公里劃為禁航區。南海艦隊則從6日開始向演習目標區集結，從歐洲哨兵2號(Sentinel 2)衛星所攝照片觀察，4天下來已經在演習區內集結了至少26艘水面艦艇，這是歷史共軍海上演習從未見過的規模。猶如先前媒體所稱，這次的演習區域是歷來最大的一次，而演習規模更是史上僅見。

山東艦一如先前消息顯示，參加了這次在南海的大規模演習。（圖／中國軍網)

據專家對歐洲哨兵2號衛星圖片分析，共軍在南海的軍演進入第4天時，演習區內已有002型國產航母山東艦、075型海南號兩棲攻擊艦，它們是中共南海艦隊2艘最大噸位的水面主戰艦艇，加上3艘共軍號稱戰力最強的055型導彈驅逐艦，以及052型導彈驅逐艦，加上其他各型艦艇，總數近30艦。這當中尚未包括水面下的潛艇。

這次的演習陣容中，最受矚目的是3艘055大型導彈驅逐艦。目前共軍已正式服役的005型有3艘，其中配置於南海艦隊的是大連艦，在北海艦隊服役的是南昌艦與拉薩艦，本次演習中除了南海艦隊的大連艦參與之外，另2艘055有可能不是北海艦隊的拉薩艦與南昌艦。外界推測，這另外的2艘055應該是尚未公開露面、計劃配屬南海艦隊的鞍山艦與延安艦。

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中共自行設計建造的055大型驅逐艦目前已建造完成有5艘，是大陸目前最引以為傲的主力戰艦，其滿載排水量為1.2~1.3萬噸，長180米、寬20米，武器除2門艦炮之外，尚有24聯裝紅旗-10A近程防空飛彈與112具通用垂直發射系統，火力堪稱目前全球最強大的導彈驅逐艦，但在美國軍方則將之列為巡洋艦。055首艦南昌號2019年首次在青島亮相，鋒頭甚至蓋過遼寧號航母，其正式服役時間雖在2020年1月，但自2019年4月起就已在北海艦隊參與軍事活動。

早先8艘055型陸續開建之際，就已傳出將史有4艘分別服役於北海艦隊與南海艦隊。以目前北方海域及南方海域的需求來看，南海的情勢更為嚴峻，提早將火力強大的作戰主力優先配置於南海艦隊也是合理選項。另外3艘還在海試階段的055艦，預計也會在今年底或明年初陸續入列。

今年4月才正式服役的075兩棲攻擊艦海南艦也參加本次南海大規模演習。（圖／中國軍網)

目前東海艦隊則暫無配置055艦規劃，可能與現有服役2艘航母分別在北海與南海艦隊，東海艦隊尚未披露航母基地計劃，因此也就暫不配置做為航母護航主力的055型導彈驅逐艦。

這次中國海軍在南海舉行的大規模演習中，南海艦隊的1艘航母、1艘兩棲攻擊艦、3艘055大型驅逐艦等精銳齊出，目標在抗衡美國及其盟國在南海以「航自自由」為名的武力展示及相關軍事演習，既然是在聲勢上要與美英等國對抗，因而必須在規模上呈現出最強大的姿態，擺出中國對南海的主權不容挑釁、維護主權和領土完整的決心和意志。

日前解放軍在廣東沿海進行火砲射擊演習時，美軍就派出偵察機前來進行偵察。這次南海演習一開始，美方偵察機亦派出多架次進行高強度偵察。（圖／推特@duandang)

美方除了與英國前來印太地區巡弋的伊莉莎白女王號航母會合並進行聯合演習之外，還將接著舉行號稱跨越17個時區的「2021年大規模演習」，期間參與相關演習的還包括印度、馬來西亞、新加坡、日本、澳大利亞、德國等國，號稱40年來規模最大的一次。這次在中共海軍向海南演習海域集結之際，美方也持續派出偵察機前往南海演習區附近進行偵察，機型包括RC-135S、E-8C、RC-135W，3天內高達5架次，偵察強度也是前所未有，足證美國對於中共海軍這次大規模演習的重視。

本次中共演習劃定的區域極大，參演的軍種也會比較多，除了海軍之外，空軍、火箭軍、岸上部隊以及戰略支援部隊可能都會參與，其中較值得注意的是可能會試射反艦彈道導彈，例如東風-26或是東風-21D。以目前美國與中國各自動員的演習規模觀察，這已經是近幾年來最盛大的一次，也是美中關係惡化以來，對峙氣氛最緊張、形勢最嚴峻的時刻。從美方拉攏盟友來壓制中國氣勢的做法來看，選擇在南海活動可以爭取到最多盟友的支持，因此未來美中在南海軍事對峙的情況還會升高，必須關注可能發生的磨擦與意外的衝突。