針對美方在南海進行的聯合軍事演習，中共解放軍亦於近日宣布在海南島附近南海海面上進行大規模演習。由於演習區劃定範圍極大，專家研判並非火砲或魚雷等演習，而是遠程的彈道導彈演習，參與軍種與大型裝備較多，駐紮海南島的國產航母山東艦也可能參演，演習課目也不會只有導彈射擊，預計會包括艦艇、潛艇，戰機等多型武器的實際使用。

據《環球時報》報導，海南海事局發佈的航行警告顯示，從6日0時至10日24時，南海劃定區域內將舉行軍事訓練，禁止駛入。海外媒體認為此次演習劃定範圍達到10萬平方公里，相當罕見。專家分析稱，這麼大的演習區域必然是一次規模較大的演習，也足以支持進行中遠端導彈射擊的課目訓練。

報導說，去年8月份解放軍也在南海舉行了大規模演習，發射了數枚彈道導彈，美國國防部亦發布消息稱，共軍向南海發射彈道導彈試驗，擊中位於海南島和西沙群島之間的某個區域。大陸外交部亦表示，共軍在南海西沙群島附近開展例行訓練活動。當時有媒體報導，解放軍發射的是東風-26中遠端彈道導彈和東風-21D中程彈道導彈，這2型導彈的型號未獲大陸官方證實。

海南海事局發佈的航行警告可以推測演習區域在三亞東南海域到西沙群島一帶，劃定海域面積約8~9萬平方公里。（圖／推特@duandang)

對於這次南海劃定大區域的演習，報導分析稱，海南海事局發佈的航行警告可以推測演習區域在三亞東南海域到西沙群島一帶，劃定海域面積約8~9萬平方公里，與去年及今年2次演習區域有多處重合，面積也相似。

英國航母伊莉莎白女王號在南海徘徊期間，大陸國產航母山東艦也出現在衛星圖片上，這顯示山東艦正在執行訓練任務。（圖／推特 @therage)

專業人士分析稱，這麼大的演習區域不可能是用來進行火炮或魚雷射擊演習，一定是進行中遠端導彈射擊，包括水面艦艇上除艦載巡航導彈之外的各型導彈，以及火箭軍的遠端導彈都可以在此次區域內實施射擊。相較之下，艦載導彈在演習區域內進行射擊比火箭軍遠端射擊難度更大，彈道導彈發射可以是在任意點，只要射程足夠，精準度可以確保。

其次，專業人士還指出，如此大的演習區域一定是一場大規模的演習行動，在聯合作戰的要求下，參加的軍兵種會比較多，海軍、空軍、火箭軍，岸島部隊甚至戰略支援部隊都會參加；演習課目也不會是單一的導彈射擊，很可能是艦艇、潛艇，戰機等多型武器的實際使用。得注意的是，英國航母伊莉莎白女王號在南海徘徊期間，大陸國產航母山東艦也出現在衛星圖片上，這顯示山東艦正在執行訓練任務，這意味著山東艦參加此次大規模演習的幾率會很高。

相關專家表示，相比一些國家不遠萬里抵達南海頻繁使用軍用艦機炫耀武力，輪番開展有針對性的聯合軍事演習，中國在自己家門口搞軍事演習再正常不過，目的是為了提高維護主權和領土不受侵犯的能力，不值得外界大驚小怪，也不值得一些國家借機炒作，主動對號入坐。