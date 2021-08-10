這下子「歐洲金童」東契奇荷包真的賺飽飽！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日爆料，獨行俠出動老闆庫班、總教練奇德、顧問諾維茲基、總裁哈里森等高層前往斯洛維尼亞，當面跟東契奇完成5年2.07億美元(台幣57.5億)續約，讓他成為史上第7人。
隨著東契奇完成跟獨行俠的頂薪續約，讓他成為史上第7位單份合約超過2億美元的球星，前6人分別是公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波、勇士後衛柯瑞(2次)、湖人後衛韋斯布魯克、爵士中鋒戈貝爾、籃網後衛「大鬍子」哈登與雷霆後衛亞歷山大。
「今天是夢想成真的一天，籃球給了我很多，帶我去很多神奇的地方，能繼續留在達拉斯打球，成為獨行俠的一員，我感到謙卑與興奮，」東契奇表示，「我對這支球隊做出承諾，且感謝球迷支持，我也很高興宣布將擴大東契奇基金會規模。」
才剛領軍斯洛維尼亞男籃打完東京奧運，且拿奧運隊史最佳成績第4的東契奇，上季場均27.7分、8.0籃板及8.6助攻，更重要的是他才年僅22歲，就已經在職業與國際舞台上面展現全能球技，獨行俠會用頂薪合約把他長期留住，也算理所當然。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。