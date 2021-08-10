Reporting on @SportsCenter with the Luka Doncic Dallas agreement for the landmark $207M extension pic.twitter.com/JSsgdSacL3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9 2021

這下子「歐洲金童」東契奇荷包真的賺飽飽！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日爆料，獨行俠出動老闆庫班、總教練奇德、顧問諾維茲基、總裁哈里森等高層前往斯洛維尼亞，當面跟東契奇完成5年2.07億美元(台幣57.5億)續約，讓他成為史上第7人。

隨著東契奇完成跟獨行俠的頂薪續約，讓他成為史上第7位單份合約超過2億美元的球星，前6人分別是公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波、勇士後衛柯瑞(2次)、湖人後衛韋斯布魯克、爵士中鋒戈貝爾、籃網後衛「大鬍子」哈登與雷霆後衛亞歷山大。

「今天是夢想成真的一天，籃球給了我很多，帶我去很多神奇的地方，能繼續留在達拉斯打球，成為獨行俠的一員，我感到謙卑與興奮，」東契奇表示，「我對這支球隊做出承諾，且感謝球迷支持，我也很高興宣布將擴大東契奇基金會規模。」

才剛領軍斯洛維尼亞男籃打完東京奧運，且拿奧運隊史最佳成績第4的東契奇，上季場均27.7分、8.0籃板及8.6助攻，更重要的是他才年僅22歲，就已經在職業與國際舞台上面展現全能球技，獨行俠會用頂薪合約把他長期留住，也算理所當然。