延續著 2019 年的《鬼滅之刃》熱潮，今年的動漫潮流可說是再向上一階，不僅《進擊的巨人》在今年初宣告完結，動畫版則預計在年底上線，緊接著《咒術迴戰》、《輝夜姬想讓人告白》與《約定的夢幻島》動畫版最新一季的上線，一波波新作的上線使得我們一時想看也看不完的。其中在今年推出動畫版的《東京復仇者》，不僅才傳來單行本銷售破千萬的好消息，於 7 月上映的真人版電影更在今早發佈了票房已經突破 27 億日圓的喜訊！

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從 2017 年開始於《週刊少年Magazine》連載的《東京復仇者》，由和久井健所繪製，《東京復仇者》講述著一名無所事事、在光碟出租店打工的 26 歲青年武道，他在新聞上看到了自己於高中交往的初戀女友橘日向以及她的弟弟直人捲入「東京卍會（東卍）」鬥爭而喪命，而就在武道不以為意並打算搭乘地鐵時，意外摔落鐵軌的武道竟穿越時空，並返回了他的高中時代並就此改變了未來，武道也在回到了現代以後，並且與本該離世的直人碰面，在對方的委託下再次穿越時空，阻止橘日向的死亡... ...。

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《東京復仇者》結合了青春校園與熱血，以及奇幻的穿越時空元素，其中讀者更藉由著主角武道不斷在過去與現在往返，熟知了他的人格特性以及為什麼他會成為改變「東卍」的天選之人。而《東京復仇者》在 2017 年連載至今，在今年 7 月不僅傳來了單行本銷售突破 3200 萬本的好消息，請到了北村匠海、今田美櫻與山田裕貴所主演的真人版電影更在日前上映以後，在昨天爆出了票房已經超過 27 億日圓的好成績。

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根據日媒報導指出，由北村匠海所主演的《東京復仇者》不僅觀影人數已經突破了 200 萬人數，此部電影於 7 月 9 日上映後，在短短三天內便賣出了 7 億日圓，而《東京復仇者》也是今年最快破億票房的真人版電影，可見到《東京復仇者》的魅力所在。

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不過由於和久井健所繪製的漫畫目前仍在連載中，在完結篇尚未推出之前，這是否代表電影版將會推出續作呢？真人版電影《東京復仇者》目前尚未公布台灣的確切上映日，如果想見更多影劇消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。

(本文由 JKF 提供)