關島Air V&V議題持續延燒，雄獅旅遊首波推出4梯次關島機加酒5天4夜商品，以及本週四（22日）出發之22日商品目前皆已完銷，後續再推出7天及5天商品反應熱絡。雄獅旅遊透露，8月出發的5天商品接獲不少企業客戶詢問，希望鼓勵員工前往關島施打疫苗，同時兼具度假的目的，未來也會持續滾動式調整，快速反應市場需求。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，第二波主打7/22的22天關島LONG STAY，由於需求旺盛，緊急申請加大機型為A330-300，305席可售機位已售罄，估計該航班將是疫情以來桃機載客數最多的航班，旅客以「30歲以下」及「41至60歲」兩族群為最大宗，各佔44%；第三波主打7/27、8/2、8/8的7天機加酒商品，目前收訂率超過85%，預估這幾天會完銷。

為因應市場需求，雄獅旅遊於上週規劃第四波關島5天4夜機加酒產品，出發日期為8/14、8/18、8/22、8/26，目前尚在預購階段，預計使用A321-200客機執飛。游國珍指出，由於8月散客市場需求度下降，因此將目標轉向企業為主，並以最短天數包裝以符合旅客需求，目前已有4家企業洽詢，希望分批送員工前往關島，快速達到施打疫苗的目的，同時兼具國外旅遊規劃，目前企業詢問總人數約200人左右，若8月需求旺盛，不排除9月還會加開趟次。

此外，根據雄獅旅遊統計旅客疫苗偏好，前四趟次5天商品中，有40%旅客選擇輝瑞疫苗，其次為嬌生疫苗34%及莫德納疫苗25%，另有1%旅客不施打疫苗；至於22天商品有高達96%旅客選擇輝瑞疫苗，1%旅客選擇莫德納疫苗，3%旅客不施打疫苗，嬌生疫苗則是沒有旅客選擇。

雄獅旅遊補充，目前關島的餐廳及商店皆已經陸續開放，像是關島Outlet暢貨中心、密克羅尼西亞購物中心等，可以一次購足各式各樣的名品及伴手禮。針對參加自由行的旅客，建議可以參加當地旅行社推出的觀光行程，包含前往秘境法伊法伊海灘，體驗浮潛、獨木舟等水上活動，或是來一趟市區及南部觀光導覽，由專業導遊介紹戀人峽、拉提石公園等著名景點。