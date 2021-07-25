生產「蘋果西打」飲料的大西洋股份有限公司前總經理孫幼英，被控為挽救旗下企業的財務危機，掏空大西洋公司8.8億，一審依違反《證券交易法》及《刑法》背信罪判孫徒刑9年6月，案經上訴，台灣高等法院裁定孫境管8月。

孫幼英曾任大西洋飲料公司總經理，也是國信食品、旭順食品負責人，她被控前年5月因國信食品積欠債務，要挽回國信債務危機，與大西洋公司財務經理鍾素娥計畫多起購地、借貸案，孫為讓不動產交易案順利過關，讓國信、旭順開立假發票，騙取大西洋公司購買原料的錢，掏空該公司近8.8億元的資產。

孫2019年8月遭檢方起訴，直到去年3月才獲准2000萬元交保。去年10月，新北地院依違反《證交法》等罪判孫應執行徒刑9年6月，並裁定自去年11月20日境管8月；另鍾則被判刑7年6月。

案經上訴，高院針對孫的境管問題，開庭審理，認為依據卷證資料，孫涉嫌重大，加上她一審被重判9年6月，有逃匿境外規避審判及刑罰執行之可能性，有必要境管，裁定限制出境、出海8月。