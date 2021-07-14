花蓮縣政府秘書長張逸華痛批綠營，「防疫到如今，還在分藍綠」，公布庫存及排名接種是在打擊防疫基層的辛勞。（羅亦晽翻攝）

民進黨立院黨團今指藍營執政縣市疫苗庫存比率高，其中花蓮縣58.5％排名全台倒數第二，要求加速施打；對此，花蓮縣政府秘書長張逸華痛批，縣內所配得的疫苗量及接種率每天都在滾動式修正，與其公布數據有嚴重落差，痛批民進黨團「防疫到如今，還在分藍綠」，此舉除打擊防疫基層的辛勞，更是不在乎民眾的生死。

民進黨立法院黨團今指出，地方首長不斷喊要給疫苗，不過庫存率倒數4名都是國民黨縣市，南投67.9％、花蓮58.5％、台東56.6％和新北46.3％，認為打疫苗的速度需要加強，「幅員廣大不是理由」。

張逸華則說，9日以前，大家都很關切疫苗，縣府也拼命向長者催打AZ疫苗，以致接種率高達9成許，同時也要求中央儘快撥補莫德納疫苗，完成對AZ疫苗有疑慮的長者心願。花蓮共分3梯次配得莫德納，最後一批則在9日到位，巧的是，民進黨立法院黨團12日就統計庫存量，並直指藍營執政縣市最多，認為此舉十分不妥。

張質疑執政黨立院黨團今天召開記者會的起心動念是在比較藍綠，痛批，難道迄今累積753人死亡，也要分藍綠嗎？他說，疫苗接種數據每日都在滾動，縣府一心一意配合中央腳步落實防疫措施，不斷鼓勵長者接種疫苗，沒想到防疫到如今，民進黨還在分藍綠，不在乎民眾生死，令他感到十分悲痛。

花蓮縣衛生局長朱家祥喊冤，日前有媒體報導，花蓮截至12日止，覆蓋率已達16.67％，全台排名第9，「如果還有這麼多的庫存量，排名第9何來」。他猜想庫存量會這麼高的原因為，月初加上最後一批9日配發的15820劑莫德納後，若馬上扣掉當時的施打人數時，確實剩下很多，不過正確數據應為59.6％，「和公布數據略有不同」。

朱家祥說，這幾天一直在替長者接種疫苗，整體剩餘庫存量僅剩2成多，認為民進黨立法院黨團不應以偏概全，以一個不正確的數據，讓基層受到挫折與打擊。

張逸華則說，縣內迄今所配得的疫苗及接種率等，與今天公布的數據有嚴重差距，不過不想追究，懇切希望這個時間點，地方政府與中央應齊心齊力替民眾生命把關，不應該也不必要將防疫分藍綠。