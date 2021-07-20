「笨蛋！我們缺的是疫苗！」台南市議員張世賢20日總質詢時，怒批民進黨政府，「傲慢沒有落魄的久」，口口聲聲超前部署，如今連後到的郭台銘、台積電、慈濟都簽約買到疫苗，民進黨政府卻還買不到疫苗，全靠美日等國捐贈。張世賢還拿手版要求市長黃偉哲簽名，並強調，無論是專案或動用第二預備金，一定要為台南市民買到足夠的疫苗。黃偉哲雖點頭並當場在手板上簽名，但沒有回應。

張世賢指出，新冠疫情影響全球經濟及國際往來，全世界已有400多萬人死於疫情。民進黨政府看到國外疫情肆虐，卻欺騙國人已經超前部署買到疫苗，結果等到國內疫情爆發才發現根本沒有疫苗，讓國人驚惶失措。在民進黨政府百般阻撓下，後來的郭台銘、台積電、慈濟都簽定合約買到疫苗，超前部署的疫苗何在？

張世賢拿著手板說，面對變種病毒疫情缺的就是疫苗，台南市千萬不要以為22天加零就自滿，要以中央政府為殷鑑，「驕傲沒有落魄的久」，民意要疫苗，民進黨政府一定要聽進去，預算都編列了，人民還是打不到疫苗，民怨自然會爆發，美日政府捐贈了幾百萬劑疫苗，民進黨政府買的疫苗卻像擠牙膏般一點一點地進來，請黃偉哲一定要為市民買到足夠量的疫苗，無論是用專案或動用第二預備金，一定要買足疫苗。

黃偉哲微微點頭，並當場在手板上簽名後，還與張世賢合影存證，但是並沒有回應。