【旅遊經 編輯部報導】

配合明(27)日防疫降二級後，南市觀旅局對於轄管的風景區及景點場域，於人流管制、設施開放及用餐等項目均做調整，民眾在安心旅遊的同時，也注意自身安全！

臺南市市長黃偉哲表示，110年7月13日微解封時，已先試行開放虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池11間個人湯屋、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、關子嶺水火同源等六大園區，同時也提供楠西區梅嶺梅龍及觀音二條步道親山體驗服務，以及三家載客小船加入服務，就降級後，對於場域人流管制、設施開放及用餐等項目進一步調整放寬，提供市民更完善之遊憩體驗。

園區景點放寬部分之管制措施包括：放寬虎頭埤、雙春、德元埤及葫蘆埤等園區之人流由500人調整為1000人，水火同源則維持100人，並開放景區涼亭及座位區；禁止用餐則放寬調整為禁止共餐。虎頭埤風景區之太陽能船則加入服務行列，於楠西區梅嶺梅龍及觀音二條步道登山步道部分則開放景觀平台供遊客休憩空間；同時戶內、外原規範之5人、10人群聚之限制也調整成戶外100人、室內50人。

而台南登山步道包含：東山區獅額山步道、楠西區梅峰古道、南化區紫竹步道，因近日山區大雨，會再進一步盤整安全評估後，未來也將加入開放行列，南化區龍湖步道則因為近期大雨沖刷，步道及欄杆部分受損，規劃進行災修開口修復後再開放；而在龜丹溫泉體驗池冷、熱水區泡腳池部分，則配合委外業者規劃，在之後降級時，規劃納入服務行列。

在防疫政策落實及兼顧民眾安心旅遊的提供下，逐步調降防疫管制措施。防疫仍需大家的共同努力，民眾持續配合防疫規範，及維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，共同守護大家的健康安全。另外，同時提醒山友登山要注意安全，因連日下雨，山區步道濕滑，請登山朋友要配備防滑裝置及配合防疫措施。