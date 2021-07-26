台南市長黃偉哲（中）一早到現場關心、打氣。（台南市勞工局提供／張毓翎台南傳真）

勞工局專門為符合第五類職業重建相關服務之身心障礙者，包含庇護工場、身心障礙職訓機構與身心障案者，提供專案施打服務，盡早提供這群夥伴疫苗保護力。（台南市勞工局提供／張毓翎台南傳真）

前陣子疫情升溫，按摩業停業長達2個半月，台南市勞工局第一時間幫助視障按摩師申請工作津貼補助，紓解他們生計壓力，有鑑於疫情趨緩，27日後可以復業，勞工局與按摩職業工會合作進行造冊，辦理專案疫苗施打，讓視障按摩師能得到保護力、安心上工。

中央流行疫情指揮中心宣布27日起疫情警戒等級降為二級，為兼顧民俗調理業業者生計及消費者安全，業者於防疫準備工作完善的前提下，遵照指引將可恢復營運。

台南市長黃偉哲為協助視障按摩師順利復業，特別指示衛生局專案協助行動不便之視障按摩師施打疫苗。26日在東區復興國中開打，現場共有100多位視障按摩師參與。黃偉哲一早也親臨現場關心、打氣。

勞工局長王鑫基表示，也特別感謝中華醫事大學保健調理技術系，因有許多視障按摩師為精進自身按摩技術與知識而就讀華醫，校方也考量視障按摩師交通不便，特派專車接送交通不便的視障按摩師到施打站，並現場協助指引按摩師施打疫苗。

王鑫基進一步說，考量身心障礙者易因疫情加劇處於多重弱勢處境，勞工局專門為符合第五類職業重建相關服務之身心障礙者，包含庇護工場、身心障礙職訓機構與身心障案者，提供專案施打服務，盡早提供這群夥伴疫苗保護力。