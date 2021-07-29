金門縣府率先將金大、銘傳共25名陸生納入疫苗「專案」接種對象，並敲定8／4開打，這項領先全國的措施讓陸生感動，開心他們也打得到疫苗。校方也肯定可以更拉近兩岸距離，將配合完成造冊，讓外籍學生都能早日注射疫苗。

國內新冠肺炎疫苗接種對象尚未納入大陸籍學生，金門縣府在提高疫苗覆蓋率的原則下，7／23率先宣布將於8／4開放就讀金門18歲以上的學生得憑學生証、入學証明」接種，國立金門大學及銘傳大學金門分部的陸籍學生獲悉自己也能打到疫苗，都十分高興。

國立金門大學指出，目前符合身分的陸生約24人；銘傳大學金門分部表示，該校現有1名陸生，其餘學生大部分已畢業或回家過暑假。2校已根據金門縣衛生局指引，為境外生造冊，準備函送縣府安排專案自費施打。

金門大學表示，陸生配合政府政策減少移動、避免感染，從去年9月經過檢疫隔離與PCR篩檢陰性之後回到金門，已近1年未再離開，各年級學生，時間最久的在金門已生活5年，長期在金門就學、生活，已習慣且愛上金門。同學們第一時間得知可以施打疫苗時，紛紛在個人臉書和校園平台「報喜」，感謝縣府貼心照顧，讓他們感金門大家庭的溫暖。

楊鎮浯縣長表示，全國唯一只有金門零確診，縣府團隊很努力的要守住全國最後一片淨土，除了阻絕疫情之外，更力拚提高全島疫苗接種率，做好守護鄉親的健康。