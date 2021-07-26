近日公布的一些政黨民調顯示，民進黨的支持度持續下滑，而國民黨則沒有太大提升。不過，國民黨智庫副執行長黃心華指出，根據藍營智庫的民調顯示，國民黨的支持度有顯著成長，且和民進黨的差距不到10個百分點，並發現這份民調還反映出3個現象。

黃心華25日在臉書上表示，過去一年，國民黨成長10%，民進黨衰退10%，兩黨政黨支持度已漸漸朝向交叉的態勢演進，「綠營民調傾巢而出，是誰在害怕？或只是為了幫蔡政府壯膽？」黃心華直言，坊間民調滿天飛，儼然已成為介入政治的工具，甚至變成「認知戰」，某些民調數據不該被奉為圭臬，持平看看就好。

黃心華指出，依據智庫委託全國公信力長期的民調結果顯示，今年農曆年後，國民黨和民進黨政黨支持度差距，始終維持在4到8個百分點之間，與去年最低迷的時期相比，已經大有斬獲而且緩步成長，至於民眾黨的支持度則在5.6%至10.7%之間，雖有成長，但仍未超越其在2020年大選時的政黨票盤面，且其支持度大約僅有兩大黨的一半左右。

同時，黃心華也發現，智庫的民調趨勢顯示：

1. 國民黨的政黨支持度，以一年的時間跨度來看，有明顯成長。

2. 因為疫情，選民關心新聞與政治，政黨表態率提升約10個百分點。

3. 這10%平均分配到國民黨、民進黨與民眾黨，讓三大黨支持度都有提升。

黃心華也分析了《TVBS》在5、6月公布的民調，並發現這些民調數據反映出了2件事情：

1. 過去一年，國民黨政黨支持度明顯攀升，而民進黨則是明顯滑落。

2. 近期的T台民調顯示，國民黨政黨支持度與民進黨幾乎「平起平坐」。

黃心華認為，在大內宣氾濫的環境下，國民黨從谷底突圍、重新凝聚民眾的信任，正一步一步往更好的方向努力邁進，數據顯示，國民黨仍是唯一有能力制衡民進黨的在野黨，即使國民黨民調已走過最低迷的階段，但此刻卻有人不斷利用綠營民調，批評「國民黨窩囊沒用」，實在匪夷所思。

黃心華也說，綠營民調刻意操作的結果，更證明國民黨正走在正確的道路上，用奇奇怪怪的民調數據打擊在野的國民黨的努力，正是執政陣營的膽怯。這是特定陣營，藉由「變調的民調」來打擊國民黨，分化藍營的老套伎倆，而依照綠營操作的慣用模式，未來再次出現更「跳痛」的民調數據，應該也不用太過於意外，「但是，過去一年國民黨逐步成長，民進黨大幅下滑，這才趨近真實的民意反映」。