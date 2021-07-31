日前主張組織「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康今天表示，國民黨必須發揮戰鬥精神，遇到事情不能退縮，不能有失敗主義，而是要往前衝，若能如此，國民黨就有救也充滿希望。國民黨前副主席郝龍斌附和，國民黨不能期待因討厭民進黨而起來，而是必須發揮「戰鬥藍」精神，才有機會再起。

前總統馬英九、郝龍斌、趙少康等人，上午一同參加國民黨立委賴士葆舉辦的「文山區愛心便當挺餐廳、挺弱勢」活動。

趙少康直指，現在的國民黨充滿著失敗主義，這個也怕那個也怕，講不過人家也打不過人家，然而政黨就是要執政，帶領國家朝向更好的建設邁進，國民黨員與公職必須有戰鬥精神，遇到事情不能退縮，更不能有失敗主義，而是要往前衝，他提出「戰鬥藍」的想法也獲得很多基層回響。

郝龍斌則附和說，今天的國民黨，不能期望大家討厭民進黨就會起來，事實證明，國民黨必須發揮「戰鬥藍」的精神，了解基層心聲，積極為民眾爭取需要的東西，才有機會再起。

談到前主席朱立倫與智庫副董事長連勝文擬結盟，共同對抗現任主席江啟臣，形成「朱江對決」形勢，趙少康認為，選舉時合縱連橫很正常且自然，最後就是由黨員投票決定，他反對國民黨內鬥又起的說法，若沒有人去競爭，反而凸顯國民黨沒救了，連黨主席都沒人要做，因此競爭是好事，應該鼓勵，這不是內鬥，而是健康的競爭。

趙少康表示，他看起來朱立倫與江啟臣兩人「勢均力敵」、「各有優勢」，江有現任主席的優勢，朱與其他人結盟也有優勢，誰出來都不一定，「搞不好郝龍斌也要出來（參選）」，站在一旁的郝龍斌則呵呵笑出。

被問到朱立倫此次參選黨主席意在2024總統大位，趙少康說，只要國民黨總統初選機制是公平合理，推出最能勝選的候選人就可以，朱立倫就算沒選黨主席，若要選2024也擋不住他，那是朱立倫的權力。