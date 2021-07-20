民進黨立委管碧玲，日前質疑南投縣疫苗施打率低，縣長林明溱的態度是關鍵。林明溱20日反批管碧玲是民進黨養的狗，叫她吠就吠，非常缺德，憑什麼管到南投？管碧玲應該去追查民進黨把購買疫苗的330億元，拿到那裡去了？
管碧玲在臉書發文，質疑南投縣疫苗施打率偏低，施打率40％的數字宛如不動如山；她質疑「恐怕縣長的態度是關鍵？」
林明溱在縣議會指出，南投縣配發的疫苗施打率已達到7成，管碧玲卻硬要說是4成，都是抹黑實在很缺德；林明溱暴怒之際，痛批管碧玲是民進黨養的一隻狗，叫她吠就吠，管好高雄就好，憑什麼權力管到南投？
林明溱說，民進黨政府把購買疫苗的330億元，不知道拿到那裡去，還像乞丐四處討疫苗，管碧玲應該去追查那些錢，花到那裡了；而且，台灣向美國買了500億元的軍火，美國才給台灣250萬劑莫德納疫苗。
南投縣至7月19日止，已接種第1劑9萬2181人，以18歲以上人口數42萬3336人計算，接種人口涵蓋率為21.77％，高於全國接種人口涵蓋率的21.56％，縣府認為疫苗施打進度並未落後，希望中央不要以一時的數字統計，就抹煞基層防疫人員的努力。
縣府指出，中央撥配給南投的疫苗數量迄今共11萬6000多劑，只達施打對象的30％，67歲以上長者疫苗已經快用完了，中央雖然已經開放到65歲施打，但後續65及66歲的縣民已無疫苗可打，中央撥配的疫苗就那些，讓縣府巧婦難為無米之炊。
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