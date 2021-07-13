疫情期間全台「人與人連結」並未停歇，高雄警方接獲檢舉，前金區某旅館從事情色行業，前往查緝，結果不知是旅館隔音不良還是連結太忘情聲音過大，警方在門外就聽到聲音，當場查獲一名23歲台男與31歲越南籍女子正在進行性交易。

高雄警方接獲民眾檢舉，前金區某旅館疑似有業者從事情色交易，12日前往查緝。據ETtoday報導，警方抵達旅館，在門外就聽到某間房內傳出疑似正在進行性行為的喘息聲音。警方在門外等候，之後見一名身材姣好女子和一名年輕男子走出門外，立即表明身份。

結果，男子是23歲的漁船技工，在網路上約出越南籍31歲女子，以2500元價格進行性交易。偵訊後警方依違反社會秩序維護法移請裁罰，並將2人帶往醫院接受檢測，快篩為陰性，PCR檢測結果尚未出爐。另外，越南女子被查出逾期居留，已被送交移民署專勤隊收容等候遣返。

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