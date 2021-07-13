昨（12日）晚9時許，一名駕駛物流聯結車的56歲林姓司機，行經從台64線快速道路五股段時，不明原因從高5米高架橋，墜落至下方五股中興路三段邊坡，聯結車車頭全毀，救難人員獲報後趕赴現場搶救，找到林男時已無生命跡象，送往亞東醫院救治於10時許宣告不治，警方仍在調查事發原因。死者家屬則透露，林男疫情期間物流業很忙，為了照顧生病的妻子還常跑夜車，猜測可能是疲勞駕駛釀禍。

警消昨晚9時28分獲報，有輛聯結車從台64線5米高架撞破護欄墜落邊坡，聯結車車頭全毀，警消人員獲報到場，發現1名年約男子被拋出車外，經查，事故中僅有1名56歲林姓駕駛，非報案人指稱2人，警消尋獲林男時已無生命跡象，送往板橋亞東醫院急救後，於昨晚10時42分宣告不治。

據林男家屬透露，林男的妻子最近身體不好，又逢疫情期間網購需求倍增、物流人力吃緊，林男希望趁此機會多賺點錢，所以常開夜班車，好照顧病妻，懷疑林男是蠟燭兩頭燒、造成精神不濟，才會發生這起奪命事故。

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