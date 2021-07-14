高雄市的長照與身障服務據點，因應新冠肺炎疫情及政府政策，於五月中宣布暫停所有照顧服務，包含身障日托機構等近80個各類受照顧者疫苗接種順序原屬於第五類，但目前疫苗施打已輪到第九類，各縣市也都陸續完成第五類受照顧的身障者接種，高雄市轄區設有身障日間服務據點共有近1500名身障對象，至今都無法施打疫苗，喜憨兒基金會及心路基金會等身障團體盼政府重視身障者的權益與健康，對此，高雄市政府社會局表示，6月中就已將第五類造冊送交衛生局。

喜憨兒基金會表示，全台喜憨兒機構包含雙北及台南、新竹的憨兒都已經施打完畢新冠肺炎疫苗，桃園目前也正在安排中，唯獨高雄市的憨兒於5月份已經送冊，但至今尚未有任何消息，由於家長非常擔心一旦中央7月底宣布解封，依規定須施打完疫苗14天才能回到安置機構，但憨兒們到現在都沒辦法打，根本無法回去。

憨兒家長質疑，現在新冠肺炎疫苗已經開放全國第九類及第十類對象疫苗登記，有不少身障者的家長都已經施打完畢，但身障者孩子卻至今無法打，直呼很不合理，喜憨兒基金會上週曾去電詢問高雄市社會局副局長葉欣雅，得到的回應是安排中，今日中午再次洽詢，並告知有通知媒體，社會局身障科長陳惠芬則改口說，緊急研議中。不過記者詢問高雄市政府社會局，社會局則表示，6月中就已將第五類造冊送交衛生局。

不僅喜憨兒基金會憨兒無法打疫苗，高雄市第五類身障者包含心路基金會的所有身障者也都在等候施打疫苗，高雄心路基金會處長周耕妃說，因為許多身障者家長反應，自己都已經打完疫苗，孩子卻還沒能夠打，因此她曾向社會局反應，社會局回應說，身障者造冊健保卡已經註記成功，要身障者家長如果等不及集體施打，可以去醫院預約施打，但家長質疑，醫院預約也要等候，為何孩子第五類施打對象，拖到現在還不能打，希望有關單位給個合理的回應。