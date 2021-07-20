司法人員是否應列冊優先施打的爭議，持續引發關注，目前除了法警外的其他第一級司法人員，包括法官、書記官、通譯、庭務員等，都依防疫指揮中心指示未排入公費疫苗第7類施打對象，對此司法院20日表示，大法官及司法院院長、副院長也同樣未被排入優先施打。

司法官中檢察官已被列入優先施打，但法官卻遭排除在外，司法院雖然多次對外說明，但仍有許多法官相當不是滋味，質疑是否比檢察官「細漢」，或是社會貢獻度較低，司法院表示已多次爭取，但尊重中央防疫中心的專業判斷。sj

司法院解釋，從5月19日起，多次向指揮中心爭取讓法警及第一線司法人員納入疫苗公費施打對象，指揮中心在7月14同意將「第一線法警人員」納入第7類接種對象，司法院已將符合資格之法警同仁造冊檢送指揮中心，並聯絡醫療院所安排後續施打疫苗作業。

司法院表示，預計7月20日起指揮中心會將配送疫苗至指定醫療院所，針對列冊法警開始施打作業，但除了法警外，第一線司法人員、司法院院長、副院長及其他大法官都未經指揮中心列入第1至第7類疫苗公費施打對象。

司法院發言人張永宏說，司法是維持社會機能正常運作不可或缺的重要基礎，司法院有責任對各界說明第一線司法人員的染疫風險，呼籲能夠讓第一線司法人員優先完成疫苗接種。

依據指揮中心指揮官7月17日的說明，是以染疫風險高低決定疫苗優先施打順序，在疫苗有限情況下，司法院表示尊重；司法院與指揮中心看法並無不同，都是希望能夠盡速達成群體免疫，回歸正常生活。