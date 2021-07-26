全國自27日起從三級警戒降為二級，連江縣長劉增應今（26日）表示，明起依中央原則，交通、室內外場館、觀光景點有條件放寬，公務人員取消赴台差假，防疫不能鬆懈，鄉親仍須保持高度警戒。

劉增應表示，地區大部分居民已完成第一劑疫苗注射，第二劑陸續開始施打，雖然中央疫情指揮中心同意開放混打mRNA疫苗，但疫苗期程仍不確定，建議鄉親接獲AZ疫苗施打通知後，盡快前往接種疫苗，不需繼續等待其他疫苗，應盡快完成2劑接種，以達完整防護力；27日降級後各項措施，依中央疫情指揮中心指示執行。

連江縣疫情指揮中心表示，降級不解封，落實防疫新生活，全程戴口罩，遵守餐飲防疫規定；加強疫苗第一劑接種率，並於九月底前完成第二劑接種，混打部分尚無法掌握，請大家勿等待，如有第一劑疫苗尚未施打，請盡快進線防疫專線完成施打。

此外，旅行團依團體旅遊規範執行，須完成快篩才能入境，遵守防疫新生活運動，落實餐飲規定；開放戶外遊憩據點，並加強監測人流，進入沙灘需落實人流管制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫作為，如無法全程配戴口罩則不開放；室內場所進行總量管制，上限50人，用餐依衛生福利部規定辦理；停車場調整停車數為原數量的50％。

連江縣疫情指揮中心表示，除繞境、普渡後福宴及平安宴等仍不開放外，將開放公祭、普渡、人民團體召開理監事會等，但仍應做好人流管制及完善的防疫措施。

公家機關取消差假管制，仍須落實防疫新生活運動，必免非必要出差，取消異地辦公及居家辦公，返台休假需口頭報備首長，其餘依人事處報告辦理；機場維持入境需快篩陰性，或持3日內核酸檢驗陰性報告，或接種完成2劑疫苗後14天始可入境。