高雄知名三明治連鎖店臉書粉專近日遭一名家長公審，親友團以「店家教訓消費者小孩」等字眼洗板，豈知，一名網友將事件真相及對話截圖曝光後，風向卻大逆轉。據悉，一名家長帶孩子前往購買時，因小孩用手將三明治捏至變形，店員出手制止，該家長卻因此惱羞成怒上網留言怒嗆店家，結果反遭大批網友圍剿。

一名網友昨（12）日在臉書社團《爆料公社》痛批，小孩無知不懂事就算了，就連大人也不知道是非對錯，「你家專門吃別人拿、捏過的食物嗎？」子不教、父之過，做錯事情還敢至店家粉絲團私訊嗆聲，甚至出動親友團到粉專貼文底下留言公審，「現在的奧客真的無極限」。

有網友在臉書社團公開對話截圖，讓網友全都怒。（圖／翻攝自爆料公社）

該名網友PO出私訊對話截圖，內容顯示孩子的家長火氣非常大，劈頭就說「你們公司想紅是不是？」帶著老婆及小孩至門市消費，還被店員教訓「我們不會教小孩，你們家的三明治，是無法讓人拿了再放回去？竟然嗆顧客？你想紅我就讓你知道消費者的厲害」，最後該家長提醒店家盡快回覆留言，否則就會在臉書貼文下方不斷留言洗板。

實際至店家臉書粉專查看，發現有不少該家長的親友團留言嗆聲「你們好秋喔，還會教訓消費者的小孩」、「去貴店消費還要看你們的臉色喔」等。

真相在曝光後，大批網友撻伐家長及親友團，「父母不教社會教，還不付學費？」、「為您小孩未來的日子感到擔憂，有夠丟臉」、「不會養就不要生」、「現在防疫期間，誰要吃你小孩捏過的三明治啊」、「防疫期間這樣做好嗎？」