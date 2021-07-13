全國三級警戒逾2個月，今是微解封首日。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，雙北市疫情都已獲得有效控制，現在最重要的就是撲滅現存的極少數感染黑數，但就算近日能清零，因未達14天觀察期，即便7月26日解封，餐廳仍無法開放內用。

沈政男昨（12）日於個人臉書分析，中央流行疫情指揮中心公布23例本土病例，新北市佔10例、台北市則為9例、基隆市、桃園市、新竹市及台中市各新增1例。其中新北市已連續2日快篩陽性為零，新增的案例也在10左右徘徊，接下來就會降至個位數。

沈政男指出，之前有不少人批評台北市疫調不精準，導致疫情失控，但以目前看來北市的防疫其實做得很好，且感染源不明比例也下滑，但台北市長柯文哲仍對家戶感染很在意。針對這點，沈政男則認為，家戶感染並非最大問題，這只是茶壺裡的風暴，一下子就會燒光了，家戶感染的源頭是家戶外，因此只要把外頭的感染源撲滅，家戶感染自然就會消失。

究竟能不少撲滅現存極少數感染黑數？沈政男說，現在台北市疫情狀況猶如6月上旬的中南部，每日新增個案降到個位數後，接下來就會出現零確診，不過，以目前的狀況來看，即便7月26日解封，也不會開放餐廳內用，因為就算零確診，也未達14天觀察期，大家也是不會放心。

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